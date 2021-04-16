В Заводском районе представители общественного совета микрорайона Улеши обратились за помощью к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву («Единая Россия»). Местные жители обратили внимание на плачевное состояние территории детского сада № 246: асфальт там долгое время никто не ремонтировал.

Воробьев выехал на место, встретился с общественниками и руководством детсада и обсудили проблему.

— Дальше буду поднимать тему на встрече с местными властями. Если территорию не удастся отремонтировать в рамках действующих программ, будем искать другие возможности помочь. Дети – приоритет в нашей работе, — прокомментировал народный избранник.