Жители Саратова активно идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести».

Саратовцы с почетом и уважением относятся к истории родного города, к труженикам тыла, которые, работая на оборонных предприятиях областного центра, внесли неоценимый вклад в Великую Победу.

— В годы войны моя бабушка трудилась с утра до ночи на саратовском авиационном заводе, который выпускал знаменитые истребители. Думаю, это достойно уважения и поддержки со стороны жителей нашего города. Я обязательно отдам свой голос за присвоение Саратову этого звания, ведь таким образом, мы отметим подвиги наших предков в веках, — отметила жительница города Анастасия Ефременко.

— Мой дед работал на нефтеперерабатывающем заводе. По его рассказам я узнал, какой подвиг совершили саратовцы, восстанавливая завод после бомбежек. И даже после этого земляки продолжали выполнять свою работу на благо всей страны, — рассказал саратовец Евгений Чернышкин.

Напомним, что оставить свою подпись в поддержку можно на избирательных участках с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 часов.