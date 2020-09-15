Организация горячего питания в школах находится на контроле министерства образования, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, учащиеся с первого по четвертые классы в школах Саратовской области получают бесплатное горячее питание. Сейчас активно налаживается обратная связь между родителями и администрацией образовательных учреждений.

Дело в том, что чаще всего родителей волнует температура подаваемых блюд, калорийность и их качество.

Процесс обратной связи в данный момент лучше всего налажен в гимназии №3:

— На днях руководство школы запустило в своем аккаунте в Instagram рубрику, посвящённую горячему питанию, публикует информативные посты и сторис о том, что дети ели на завтрак или обед, чем полезно было конкретное блюдо, как оценили его дети. Там же родители могут высказывать свои замечания, а руководство школы – своевременно на них реагировать. Это образец нового общения участников образовательного процесса, о котором так много говорилось в последнее время, психологически правильный подход — и возможные проблемы в данном случае сведены к минимуму, — рассказал председатель общественного совета при минобразования области Сергей Саратовский.