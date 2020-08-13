Начиная с 17 августа, жители Заводского района останутся без горячей воды на две недели. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Отключение от горячего водоснабжения связано с проведением заключительных гидравлических испытаний перед началом отопительного сезона.

Без горячей воды в течение двух недель придется пробыть жителям, дома которых располагаются на следующих улицах: Шарковка, Брянская, Кавказский проезд, 1-й проезд Энергетиков, Новокрекингская, Азина, Южно-Зеленая, Вологодская, проспект Энтузиастов, Новокрекингская, Кавказская, Пензенская, 1-й Кавказский тупик, Пономарёва, Ленинградская, Кавказская, Хомяковой, Ново-Крекингская, 3-й Кавказский тупик, Васильковская, Томская, Пензенский переулок, Барнаульская, Санаторный проезд, Заречная, Волгодонская, поселок Шарковка, 2-й Кавказский тупик, Верхоянская, Чернышевского, Орджоникидзе, 2-й Мельничный проезд, 4-й Чернышевский проезд, Верхняя, 5-й Нагорный проезд, площадь Орджоникидзе, Заводская, Фабричная, Ново-Астраханская, Киевская, 7-й Береговой проезд, Дегтярная площадь, Большая Садовая, Береговая, Дегтярная, Левина, Плякина, 7-я Нагорная, 1-я Пионерская, Огородная.

Напомним, ранее от горячего водоснабжения отключили жителей Ленинского, Кировского и Фрунзенского районов. С 17 августа им возобновится подача горячей воды.