Сегодня, 9 ноября, в 5:38 три пожарных расчета из 15 человек выехали тушить частный деревянный двухэтажный дом на Пристанской улице в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади в 40 квадратных метров ликвидировали.

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