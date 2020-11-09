Сегодня, 9 ноября, в 5:38 три пожарных расчета из 15 человек выехали тушить частный деревянный двухэтажный дом на Пристанской улице в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади в 40 квадратных метров ликвидировали.