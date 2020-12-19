Домой Рубрики Новости Саратова Горящий мусор в подъезде на Бахметьевской тушили 12 человек РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Горящий мусор в подъезде на Бахметьевской тушили 12 человек По Новости Саратова - 19.12.2020 180 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 декабря, в 17:25 12 пожарных и три единицы техники отправились на вызов на Бахметьевскую улицу 35\37 в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхал хлам в мусоропроводе, возгорание ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовца арестовали на трое суток за чрезмерную тонировку Kia ВАЗ загорелся на Политехнической улице в Саратове Пассажирка ВАЗа пострадала в столкновении с Volkswagen в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовца арестовали на трое суток за чрезмерную тонировку Kia Новости Саратова - 19.12.2020 0 В Саратове 18 декабря инспекторы ГИБДД остановили на Барнаульской улице 1 автомобиль Kia Ceed под управлением 26-летнего парня. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Стекла... Горящий мусор в подъезде на Бахметьевской тушили 12 человек 19.12.2020 ВАЗ загорелся на Политехнической улице в Саратове 19.12.2020 Пассажирка ВАЗа пострадала в столкновении с Volkswagen в Саратове 19.12.2020 Женщина скончалась на пожаре в Балаково 19.12.2020