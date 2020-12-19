Сегодня, 19 декабря, в 17:25 12 пожарных и три единицы техники отправились на вызов на Бахметьевскую улицу 35\37 в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхал хлам в мусоропроводе, возгорание ликвидировали.