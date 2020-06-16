В Саратовской области сотрудники дорожно-постовой службы разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональная госпавтоинспекция.

Вчера в 23:50 женщина шла пешком вдоль трассы Тамбов — Пенза- Пристанное – Ершов – Озинки и на 272 километре её сбила машина. Пострадавшая не успела запомнить марку и номер авто, виновник скрылся. Женщину госпитализировала бригада скорой помощи в медицинское учреждение.

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествие. Возможно, у вас имеется запись видео регистратора, вы можете сообщить об этом по телефону 99-47-68, или

8(999)753-60-15.