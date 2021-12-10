Региональная Госавтоинспекция предупреждает саратовцев об образовании гололедицы на дорогах и просит быть осторожнее, сообщает пресс-служба ведомства.

-Водители должны руководствоваться не максимально разрешенной

скоростью, а безопасной с учетом погоды и состояния дороги. Воздержитесь

от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне автомобиля

все должны быть пристегнуты, — разъясняют инспекторы.

Также в пресс-службе отметили, что пешеходы тоже должны вести себя более осторожно, переходить дорогу только на зеленый свет, убедившись, что все автомобили пропускают. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.