Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от автомобилей. Это связно с ухудшением погодных условий, а многие уже поменяли резину на летнюю, что крайне опасно при выпавшем снеге.

Кроме того, специалисты напомнили о соблюдении безопасного скоростного режима, дистанции и боковом интервале на дорогах между машинами на дороге.

В плохую погоду нужно быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, так как их обзор может быть ограничен зонтом или капюшоном.

— Также просим водителей парковать автомобили только в отведенных для этого местах, дабы не создавать препятствий в работе снегоуборочной техники, — добавили в ГИБДД.