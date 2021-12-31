Жителей Саратовской области предупреждают о гололеде на дорогах и сильном тумане. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными.

-Во время тумана ориентироваться необходимо по деревьям, столбам, находящимся у края проезжей части. Кроме того, для большего эффекта, помимо ближнего света фар, необходимо включать и противотуманные фары. Как передние, так и задние. Не рекомендуется применять дальний свет, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт. Если в автомобиле имеется функция корректировки угла наклона фар, то ближний свет необходимо направить в туман, как можно ближе к земле. Остановитесь, если продолжать движение в условиях тумана сложно, — уточняет инспекция.