Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса, законодательные решения по которым принимает федеральный парламент.

— Сегодня и завтра проводим дополнительные пленарные заседания. На прошлой неделе президент Владимир Путин озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых нa фоне ограничений из-за коронавируса. Госдума под председательством Володина работает четко, корректируя график работы таким образом, чтобы решения президента по оказанию помощи людям были оперативно обеспечены на законодательном уровне.

Рассмотрим правительственные поправки в Налоговый кодекс в части льгот для малого и среднего бизнеса, социальных НКО и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от ситуации с COVID-19. Эти инициативы постараемся обсудить и принять за два текущих дня. Сейчас важно, чтобы все решения были реализованы как можно скорее.

Отдельно хочу еще раз напомнить, что на сайте Госдумы duma.gov.ru опубликован раздел «Меры поддержки в условиях covid-19». Там можно получить самую подробную информацию о том, что уже сделано для поддержки граждан и бизнеса, а также ответы на самые острые вопросы, — пишет Панков.