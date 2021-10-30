Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин в личном блоге на сайте «Эхо Москвы» поведал свою версию случившегося.

Напомним, накануне политика-коммуниста задержали в лесу Лысогорского района в пьяном виде с разделанной тушей лося. На Рашкина заведено уголовное дело о браконьерстве.

Свой пост Рашкин начинает интригующе: «Я расскажу, как все было на самом деле…»

Затем он признается, что нарушил по сути локдаун и прилетел в Саратовскую область, которая сегодня задыхается, к слову, от ковида.

Соскучился по родным и близким, — как бы намекает автор.

Дальше — больше: «Меня пригласили в гости друзья, которые живут в области. В частном доме. Сходить в баню, посидеть у костра, поговорить, пообщаться. Друзья мои выпивали, не скрываю. Но ещё раз повторю, я сам не пью».

Однако, уточним, что от медицинского освидетельствования товарищ Рашкин напрочь отказался в момент задержания.

Свою неровную походку находчивый Рашкин обьяснил… кочками в лесу.

«Уже темнело, когда я увидел в лесу в стороне от дороги какие-то фонарики, какое-то движение. Там была машина с включёнными фарами и какие-то люди. При моем приближении, они сели в машину и уехали. Когда я подошёл к этому месту, то обнаружил уже разделанную тушу какого-то крупного животного. Я даже вначале не понял, что это лось», — подробно рассказывает оппозиционер.

Рашкину даже показалось, что он сам вспугнул браконьера. А теперь политик полагает, что его подставили, спланировав против него целую спецоперацию.

Но тушу лося хозяйственный Рашкин с друзьями все же подобрал, якобы решив сдать ее в полицию, а не на котлеты домой, как все подумали.

И тут, как специально, — патруль. «Такое ощущение, что нас просто ждали. Сразу начали снимать на камеру», — признается обескураженный случившимя земляк.

При этом автор длинного поста-обьяснения утверждает, что оружия у него не нашли.

Отметим, что у СКР на этот счёт совсем противоположные данные.

Все произошедшее Рашкин считает намеренной провокацией для очернения лично его и партии, членом которой он пока является.

Фото: А. Щербак/ТАСС