В региональном отделении «Единой России» состоялось заседание организационного комитета по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов от партии на дополнительные выборы депутатов Саратовской областной и городской дум. Партийцы подвели итоги прошедшей процедуры.

По Волжскому одномандатному избирательному округу №1 лидером предварительного голосования на предстоящие довыборы в областную думу стал генеральный директор АО «Облкомунэнерго» Сергей Грачев.

Выборщики оценили его программу, которую он представил в своих видеопрезентациях. В частности, готовность совместно с жителями работать над созданием комфортной городской средой. Победитель предварительного голосования по Балашовскому одномандатному избирательному округу №12 – Сергей Гладков. Он родился в Романовском районе, вся его трудовая деятельность связана с Балашовом, где он работал в различных коммерческих и бюджетных организациях, возглавлял общеобразовательное учреждение, а в настоящее время является заместителем председателя собрания депутатов Балашовского района и секретарем местного отделения партии.

Победителем предварительного голосования на довыборы в Саратовскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №9 стала директор лицея «Солярис» Елена Перепелицина. С 2012 года она является секретарем первичного отделения поселка Пугачевский партии «Единая Россия», представители которого активно участвуют в городских и партийных мероприятиях. Директор гимназии №89 Татьяна Астахова набрала большинство голосов на предварительном голосовании по округу №13. Она уже не один десяток лет работает в сфере образования, более того, все эти годы – в одной единственной школе. Прошла трудовой путь от учителя физики до директора гимназии, пользуется большим уважением у местных жителей.

Заместитель главного врача городской клинической больницы №6 Вениамин Гришаев является местным координатором партпроекта «Единая страна – Доступная среда» партии «Единая Россия» в Ленинском районе Саратова. Гришаев помогает людям с ограниченными возможностями здоровья получить необходимую помощь. Он набрал больше всего голосов выборщиков на предварительном голосовании по округу №16 и уверен, что, в случае успеха на предстоящих выборах сможет усилить работу по помощи тем, кто в этом нуждается. Победителем предварительного голосования «Единой России» по округу №17 стал заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы №1 Валерий Козлов. Он родился в семье врачей и всю жизнь посвятил сфере здравоохранения. Коллеги отмечают его высокую работоспособность и не сомневаются, что он сможет отстаивать интересы людей в качестве депутата.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков поблагодарил всех участников предварительного голосования и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с каждым участником процедуры в различных проектах и акциях, работе местных политсоветов.

— Предварительное голосование является обязательной процедурой выдвижения кандидатов от партии. Эта норма прописана Уставом, она позволяет в борьбе определить наших кандидатов, которые имеют поддержку людей. Мы ознакомились с программами, видеопрезентациями каждого кандидата, выборщики обсудили их с жителями, на основании этого сделали свой выбор, – сказал Панков.

Он добавил, что «Единая Россия» остается единственной в стране политической партией, которая определяет кандидатов в депутаты на все выборные должности вместе с людьми. Панков также отметил, что среди участников предварительного голосования были не только члены и сторонники «Единой России», но и беспартийные граждане. Секретарь реготделения партии поблагодарил всех участников предварительного голосования, заметив, что на место кандидата претендовало в среднем порядка пяти человек.

— Это хороший конкурсный отбор, во время которого мы увидели много новых лиц, которые обязательно будут задействованы в дальнейшей партийной работе – в партийных проектах, местных политсоветах, общественных советах. Это наш ресурс, который обязательно должен быть максимально грамотно использован. Отмечу, для победителей, прежде всего, это большая ответственность. Необходимо донести свою программу до людей, решить, как можно больше задач для наших граждан. Впереди избирательная кампания, где каждый кандидат от «Единой России» должен будет доказать свою эффективность перед жителями. Для партии важны выборы любого уровня. Основная задача для каждого, кто планирует стать депутатом – защищать интересы людей, – отметил Николай Панков. Он попросил будущих кандидатов не дожидаться объявления выборов, а продолжить работу на благо людей.

Предварительные итоги прошедшей партийной процедуры вынесены на рассмотрение Президиума регионального политсовета. В случае одобрения членов ПРПС (и Президиума Генсовета партии в случае выдвижения кандидатов в депутаты областной думы) победители предварительного голосования будут рекомендованы для включения в списки от «Единой России» на предстоящие довыборы.