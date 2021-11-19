На следующей недели депутаты ГД примут бюджет во втором чтении.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале Николай Панков.

— Сегодня уже видны министерства правительства области, где можем остаться без участия в федеральных программах.

Возможно, лишение приставки исполняющего обязанности министра образования области расслабило Орлова. Но можем остаться без ремонта школ за счет средств Минобра России в следующем году. Не подано ни одной заявки от области. Возможно, область сама сможет решить все вопросы? Навряд ли.

Плохо сработало министерство сельского хозяйства. Здесь область может потерять субсидии на 22-й год в обьеме 647 миллионов 200 тысяч рублей. Это и вода, и переработка, и социальные программы.

Проблема и в первом, и втором случае — отсутствие проектов и их сопровождение в министерствах РФ.

В понедельник встречусь в министерстве Российской Федерации с заместителем министра Лебедевым. Кроме субсидий обсудим вопросы выделение дотаций хозяйствам области по мелиорации. На сегодня из 70 заявок деньги выделили только трём хозяйставам. Так что есть проблемы и их нужно решать совместно, — пишет парламентарий.