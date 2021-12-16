Сегодня, 16 декабря, государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, для доступа в рестораны, магазины и культурные учреждения понадобится QR-код о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или медицинский отвод от прививки. В случае принятия закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

До 1 февраля 2022 года попасть в общественные места также можно будет по отрицательному ПЦР-тесту.

QR-код по прежнему не надо будет предъявлять при посещении аптек, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.