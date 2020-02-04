Жителя Балакова Саратовской области прошел обследование на вирусную инфекцию. Об этом инфопорталу «Новости Саратова» рассказали в региональном минздраве.

Вчера вечером жители Балакова стали свидетелями, как из подъезда одного из домов медики в костюмах биологической защиты на каталке вывезли мужчину и погрузили его в карету «скорой помощи». Увиденное, с учетом сложной эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии, сразу породило массу слухов о том, что мужчина был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Саратовской области, в последние две недели, в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа, врачи в регионе обращают особое внимание на людей, обращающихся за медицинской помощью с катаральными явлениями. Балаковец вызвал медиков из-за жалоб на мышечный тонус. Во время беседы с пациентом было выяснено, что недавно он приехал из индийского штата Гоа. И, хотя, эпидемиологическая обстановка в Индии нормальная, ему было предложено пройти обследование в условиях стационара. Буквально через час, после всех необходимых исследований, балаковца отпустили домой с диагнозом «остеохондроз».

Напомним, несколько недель назад в китайском городе-побратиме Саратова Ухане произошла вспышка ранее неизвестного вирусного заболевания. В конце января стало известно о госпитализации студентки Саратовской консерватории, гражданки КНР, которая на каникулы ездила домой к родным. В середине прошлой недели сообщалось о том, что на коронавирус проверялась жительница Энгельса. Еще одного жителя региона проверяли на вирус в прошлую пятницу. Во всех трех случаях пациентам были диагностированы стандартные, известные медикам, вирусные инфекционные заболевания.

Тем не менее, саратовские врачи готовы к любым поворотам. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился внести изменения в региональный план по борьбе с вирусными инфекциями с учетом новой угрозы. По некоторым данным, вакцину от нового вируса разрабатывают ученые саратовского института «Микроб».