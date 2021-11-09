Днем 7 ноября бригадой скорой помощи от подъезда одного из домов на улице Навашина в Саратове с подозрением на травму головы был госпитализирован 46-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В период нахождения в больнице он впал в кому. Ему было проведено оперативное вмешательство. Не смотря на помощь медиков, он скончался.

Следователем СК проведен осмотр тела мужчины. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего выясняются.