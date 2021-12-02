Сегодня, 2 ноября, для госструктур Саратовской области прошел онлайн-семинар Тимура Асланова, на котором он объяснил особенности продвижения ведомств в социальных сетях.

Встреча была посвящена ведению акаунта в инстаграме. Среди основных ошибок в этой сфере спикер назвал излишнюю серьезность. По его словам, людям важно понимать, что чиновники и должностные лица — это такие же люди, с такими же эмоциями и желаниями, которые надо показывать на фотографиях.

Еще одной из основных проблем Тимур Асланов назвал излишне официальную речь. Инстаграм — это соцсеть для досуга и развлечения, поэтому тексты надо оформлять в свободном стиле. В конце встречи спикера поблагодарили.