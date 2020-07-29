Суд признал виновным 58-летнего жителя Пензы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Установлено, что 54-летний житель Саратова в начале марта пригласил к себе в гости давнего друга, переехавшего в Пензу. 58-летний приятель согласился погостить у друга.

С начала марта мужчины нещадно пили, а концу месяца их «идиллия» разрушилась. 29 марта в ходе очередного застолья хозяин квартиры упрекнул гостя в недостаточной заботе о недавно скончавшейся матери. Гостя этот упрек сильно разозлил, он начал избивать друга кулаками по голове и телу. Подуспокоившись, он уложил избитого приятеля на кровать и скрылся с места преступления.

Осознав содеянное, 1 апреля злоумышленник вернулся к месту жительства друга и начал выведывать у соседей, не видели ли они 54-летнего мужчину. Бдительная соседка доложила обо всем участковому, который пришел в квартиру к потерпевшему и нашел его мертвым.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.