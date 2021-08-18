Во вторник, 17 августа в Саратове прошел мастер-класс «Как гореть своим делом и не выгореть». На нем обсуждалась тема истощения интереса к любимому делу и способы вернуть интерес. Гость мероприятия Виктория Спицына поделилась своими впечатлениями от лекции и рассказала, о своем опыте выхода из эмоционального выгорания.

По ее мнению, очень важно осознанно подходить к себе и внимательно следить за своим состоянием. Чувствовать себя и заниматься своим делом включено. Также Виктория поделилась своим личным опытом преодоления этого состояния и рассказала, способы, которые помогали ей.

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.