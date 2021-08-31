Во вторник, 24 августа, от Саратовского центра «Мой бизнес» прошла лекция, посвященная финансовой грамотности в сфере предпринимательской деятельности. Гостья мероприятия Виктория Шароватова поделилась своим опытом ведения бизнеса в интервью.

По ее мнению, предпринимателю сложно все знать и держать все в уме, по этому он нуждается в грамотном специалисте, который способен разобраться во всех тонкостях финансовой сферы. Также Виктория рассказала о том, как перешла от работы по найму к открытию собственного дела.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.



