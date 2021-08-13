Гости проекта «Мой бизнес» поделились своими инсайтами, полученными от спикера Андрея Рогатина на мастер-классе 10 августа в Саратове.

Оксана Кирилова открыла для себя метрику под названием “Состояние соответствия продукта рынку”. Она определяется путем получения отчета на вопрос: как вы себя будете чувствовать, если больше не будете пользоваться этим продуктом?

Ирина Шелест еще раз убедилась, что самое главное в метриках – это их контролировать. И главное понимать, какие метрики полезны для бизнеса, а какие нет.

Вера Полонская поняла, что бизнесс-процессы появляются тогда, когда предпринимателю надоедает делать все самому. К этой же причине можно отнести появление инструкций для сотрудников и базы знаний в компании.

Для Нури Синкиной главным инсайтом стало то, что предприниматель должен влюбиться в проблему, которую решает своим бизнесом, а не в свой продукт. А также понимать, каким образом эту проблему решали другие бизнесмены.

Вера Наконечная поняла, что в сутках нет 25-го часа и это никак нельзя изменить. Но можно повлиять на свой уровень энергии и успевать за день больше.