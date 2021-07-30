Вчера, 28 июля, на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошло очередное нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили очевидцы в паблике _saratov_64_news_ соцсети Instagram.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области пояснили, что произошло ДТП. Младший лейтенант полиции начал составлять протокол, но в этот момент трое мужчин с характерной южной внешностью, которые были в одной из столкнувшихся машин, начали выражать свое несогласие с происходящим.

Они начали мешать водителю эвакуатора, который приехал забрать легковушку серебристого цвета, а потом начали бить правоохранителя.

В итоге в отдел полиции доставили одного из нападавших, остальным удалось скрыться.

Материалы проверки направлены в следственное управление для принятия решения.

Напомним, на этой неделе это уже второй инцидент. Пятеро выходцев из Северного Кавказа напали с ножами на сотрудников полиции. Их арестовали на два месяца. Все началось после драки между двумя компаниями молодых людей, в которую вмешались правоохранители.

Были госпитализированы четыре сотрудника полиции, а нападавшие арестованы до 24 сентября.