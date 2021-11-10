В социальных сетях появилась фотография горевшей накануне гостиницы «Россия», на которых показано как здание выглядит, если заглянуть за фасад.

На фотографии видно, что здание полностью утратило внутренние конструкции, оставив стены стоять практически без внутренних опор. Увидев полое здание, комментаторы выразили мнение, что ее уже бесполезно восстанавливать, легче будет снести здание и построить на этом месте что-то новое.

Но такого мнения придерживаются не все.

— А что тут нельзя восстановить? При «капитальном ремонте» старых зданий перекрытия все равно меняют чаще всего. Другое дело что в данном случае и со стенами проблемы есть, но тоже решаемо — несущий ж/б каркас внутри, а стены чисто для красоты оставить, — пишет пользователь Виктор Чирков.