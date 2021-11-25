Сгоревшее здание гостиницы «Россия» в Саратове не дадут снести до проведения соответствующих исследований, сообщает заместитель председателя комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Саратова Юлия Кирпиченкова.

Вокруг здания установлены временное бетонное ограждение. Решается вопрос об установке более дорогой ограды. Сведения о дальнейших действиях предоставит МЧС.

Владимир Лешуков считает, что здание сгорело в результате умышленного поджога, так как вспыхнул сразу весь этаж.

— Мне непонятно, почему мы так быстро начинаем говорить о сносе этого здания? А если завтра сгорит консерватория, разве мы будем ее сносить? Гостиница сгорела, и через пару дней появилось заключение о нежизнеспособности. Так дела не делаются — нужны тщательные исследования почвы, каркаса, и только потом можно осторожно говорить о сносе какой-то части здания. Организовать спланированную акцию, чтобы удовлетворить «хотелки» собственников, мы не дадим, — заявил он.

Работы, которые проводят собственники здания — это принудительные меры. В случае отказа от необходимых работы здание будет изъято.