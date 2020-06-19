В Саратовской области мужчина помогал своему сыну скрыть убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В Вольске в ночь с 9 на 10 декабря 17-летний молодой человек выпивал в компании своего отца и его друга у себя дома. Изрядно выпив, старший хозяин жилища пошел спать, а юноша и 39-летний приятель продолжили попойку. Гость вышел их частного дома по своим делам, через не продолжительное время вернулся и не снимая обувь прошел в комнату. Молодого парня это рассердило, и он напал на мужчину, сильно его толкнул от чего тот упал и нанес ему удары рукой по лицу и ногами по телу. После драки юноша отправился спать, а утром следующего дня ушел по своим делам. По возращению домой, подросток понял, что гость так и лежит на том же месте без признаков жизни и сообщил об этом отцу. Вместе они решили скрыть преступления, спрятав труп. Поместив тело на санки, убийца с отцом отправились на окраину города, где их увидел местный житель и сообщил в полицию.

Юношу задержали правоохранители, на допросе он во всем сознался и рассказал, как все было. Суд вынес приговор парню в виде лишения своды на шесть лет в колонии общего режима.

