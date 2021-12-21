Сегодня, 21 декабря, на заседании Госдумы депутаты рассмотрели важный вопрос. Разговор шёл о защите детей.

Принято решение о наказании для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей.

— Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье.

Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред, — отметил в связи с нововведением в российское законодательство председатель ГД Вячеслав Володин.