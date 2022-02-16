Прокуратура Саратова запросила в суде для бывшего градоначальника Алексея Прокопенко 8 лет лишения свободы.

В Кировском районном суде проходят слушания по делу бывшего сити-менеджера, которого обвиняют в растрате средств поставщиков теплоэнергоресурсов на общую сумму свыше 40 млн руб.

Прокуратура вменяет Прокопенко вину в совершении преступления по статье «Хищение чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК). Кроме лишения свободы сроком на 8 лет ему также просят присудить штраф в 900 тыс. руб. с ограничением свободы на 1,5 года и запретить занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах.

Суд должен вынести приговор бывшему мэру сегодня, 16 февраля.

Алексей Прокопенко был главой администрации Саратова с 2011-го по 2013 годы.

Уже в 2014 году он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и легализации 81,5 млн, которые были получены от горожан через расчетный центр за коммунальные услуги.

В марте 2019-го Прокопенко сам пришел к следователям, и тогда дело переквалифицировали на присвоение или растрату.

Летом 2021 года суд вынес Прокопенко оправдательный вердикт по делу о присвоении в составе организованной группы «в связи с непричастностью».

Однако следом прокуратура успешно обжаловала это решение, отправив дело на новое доследование.