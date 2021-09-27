Государственные учреждения Саратовской области испытывают нехватку кадров. Об этом на заседании комитета регионального парламента по бюджету сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам наибольшая текучка кадров наблюдается на должностях мировых судей. Наибольший процент ушедших по собственному желанию сотрудников отмечается в комиссии по делам несовершеннолетних — 40 процентов. В аппарате уполномоченного по правам ребенка — 20 процентов, в министерстве строительства и ЖКХ области — 18, в министерстве сельского хозяйства области — 15.

На протяжении долгого сроку пустуют некоторые руководящие должности. Место начальника управления по делам ЗАГС пустует уже почти шесть лет. Сотрудника на должность начальника организационно-правового отдела комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве не могут найти уже два года.

— Отмечается также значительный уровень текучести кадров. Растет количество уволившихся сотрудников, проработавших в госорганах области менее года. В частности, за первое полугодие текущего года количество таких госслужащих составило 27%, за аналогичный период 2020 года — 18% от общего числа уволившихся работников. Ситуация с притоком молодых специалистов постоянно ухудшается. Сейчас средний возраст служащих органов государственной власти Саратовской области составляет 47 лет, и эта цифра только увеличивается, — Сообщил Роман Бусаргин.