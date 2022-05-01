С 1 мая Госуслуги начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет.

Напомним, возможность заполнить и отправить заявление доступна на портале с 26 апреля, а с 1 мая — также при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР.

Сейчас заявки подали более 1 млн родителей — они уже автоматически отправлены в ПФР.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.