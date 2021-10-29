О проблемах с отоплением в доме или квартире можно сообщить через портал Госуслуги.

Если у вас есть вопросы по теплу в жилом помещении, то заявку на решение проблемы можно оставить либо на Госуслугах, либо в приложении «Госуслуги Решаем вместе».

Теперь можно не сидеть часами на телефоне, дожидаясь оператора аварийной службы.

Госуслуги обещают, что ответственные службы займутся устранением проблемы.

О том, как продвигается дело, обратившийся с жалобой без проблем узнает из оповещения, которое придет ему в личный кабинет.

Кроме того, здесь можно будет оценить качество оказанной помощи.