В Саратовской области порядка 80 управляющий организация не обрабатывали подъезды многоквартирных домов. Региональная Госжилинспекция выписала им предупреждения.

На сегодняшний день организации представили 56 уведомлений об исполнении предостережений. Из них в Балаково – шесть, Энгельсе – 11, Ртищеве – одна, Саратове – 31, Балашове – пять, Ершове — одна, Вольске — одна.

С начала месяца санитарная обработка охватила 91 процент жилфонда по области. В том числе сегодня в областном центре продезинфицировали 362 дома.

В мае специалисты Госжилинспекции провели 123 рейда по выявлению несоблюдения правил поведения при введении ограничительных мероприятий.