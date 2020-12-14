Завтра, 15 декабря, читайте в очередном номере газеты «Комсомольская правда» в Саратове материалы информационного бюллетеня о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по решению Президента РФ Владимира Путина, а также об антикризисных мерах поддержки бизнеса на территории Саратовской области.

Итоги 2020 года подведут исполняющий обязанности министра экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, профильные эксперты и предприниматели.

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