Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС разработали приложение «Твоя безопасная сеть», направленное на обучение детей цифровой грамотности и этикету.

Создание приложения началось в 2020 году на основе ранее разработанного игрового набора «Твоя безопасная сеть». Содержательная часть и игровые испытания были придуманы студентами и прошли проверку у психологов, юристов и педагогов начальных классов. В функционал приложения входят: анимационный обучающий курс в шести сферах: электронная почта, мессенджеры, онлайн-покупки, онлайн-развлечения, социальные сети, цифровой этикет, тестирование в формате игровых испытаний, а также дайджест событий по цифровому воспитанию. Отметим, что создание приложения стало возможным благодаря победе на Всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум».

Бета-версия приложения уже прошла тестирование у детей младших классов, а также у родителей и учителей. Приложение опробовали более 500 пользователей, в планах у разработчиков увеличить охват в три раза.

— В ходе тестирования бета-версии приложения пользователи отмечали яркий дизайн, удобный интерфейс и логичность представленного материала. Особенно понравилось, что в каждом обучающем разделе присутствует игровой персонаж, который помогает пользователю освоить правила цифровой гигиены и этикета, – отметил руководитель проекта Денис Родичев.

Бета-версию можно скачать в сообществе проекта «Наша тема» ВКонтакте. В настоящее время приложение доступно на платформе Android, а уже 15 июля будет запущено на iOS. Объявление о запуске будет опубликовано в сообществе.