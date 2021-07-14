Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о работе по воссозданию триумфальной арки в центре Саратова. Специалисты уже приступили к работе и готовят проектное предложение. Краеведы и историки неоднократно поднимали этот вопрос, они полностью поддерживают идею строительства на историческом месте – угол улиц Чернышевского и Радищева.

По словам ученых, изначально там была деревянная арка, построенная в 1863 году к визиту цесаревича Николая Александровича — сына Александра II. А в 1871 году там возвели «царские ворота» из красного кирпича. Согласно архивным данным в таком виде они простояли недолго. Горожане решили, что они смотрятся недостаточно эстетично, поэтому их заштукатурили и окрасили в белый. Историки высказали предложение построить новую арку сразу в штукатурке. Этот вопрос поручено обсудить с общественностью.

Второй вопрос касается земельного участка, на котором располагалась триумфальная арка. Сейчас там находятся ворота и КПП, используемые ПАО «Т Плюс». Земля арендуется у города.

Роман Бусаргин обратился к руководителю организации Андрею Вагнеру с просьбой поддержать в реализации проекта и предусмотреть перенос ворот и КПП.