Ранее идею увековечить вклад ученых Ленинградского университета в развитие саратовской научной школы озвучил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В Саратовском национальном исследовательском государственном университете воплощается идея увековечить вклад в развитие нашей научной школы ученых Ленинградского университета. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская. Она добавила, что с эту идею ранее озвучил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Благодаря стараниям саратовских студентов она воплощается в жизнь.

Эта особая страница истории Саратовского государственного университета связана с пребыванием в Саратове в годы Великой Отечественной войны коллектива Ленинградского государственного университета. Весной 1942 года преподаватели и студенты ЛГУ были эвакуированы из осажденного города на Неве. Для организации встречи ленинградцев в СГУ были установлены дежурства факультетов. Научные работники, студенты и служащие ежедневно с 8 утра до 8 вечера дежурили в корпусах университета, приводя в порядок помещения перед прибытием ленинградцев.

Первый эшелон с эвакуировавшимися подошел к вокзалу станции Саратов в ночь с 10-го на 11-е марта 1942 года. Две недели провели в вагонах голодные, больные, замерзавшие люди. Не все перенесли дорогу, а прибывшие в Саратов не могли самостоятельно выйти из вагонов.

— Мы шли как живые скелеты. Некоторые встречавшие плакали, — вспоминала аспирантка знаменитого профессора Г.А. Гуковского Е.Я. Ленсу,

В Саратове эвакуированных ожидала теплая встреча. Женщины университета продумали буквально все.

Всего в наш город тремя эшелонами в течение марта прибыло 189 преподавателей и 361 студент ЛГУ, которые благодаря заботе и поддержке саратовцев уже в начале апреля 1942 года смогли приступить к проведению академических занятий. Об этом повествует выставка, которая уже действует в стенах Научной библиотеки СГУ.

— Продолжением проекта станут стенды, которые планируют разработать студенты Саратовского государственного университета для экспонирования в Санкт-Петербургском университете — первом университете России, — отметила Юлия Литневская.

В совещании приняли участие проректор СГУ по молодёжной политике и воспитательной работе Антон Головченко, директор Зональной научной библиотеки имени В.А. Артисевич Елена Познякова и методист Музея истории СГУ Лариса Степанян. В ходе заседания также обсуждался вопрос о том, какими молодые люди хотели бы видеть современные библиотеки и музеи. В процессе диалога студенты предложили ряд оригинальных идей, которые позволили бы привлечь внимание молодёжной аудитории к экспонатам городской и университетской истории.

Одним из наиболее интересных проектов, рождённых во время дискуссии, стал студенческий конкурс на лучшую тематическую выставку. Антон Головченко и Юлия Литневская поддержали инициативы студентов и пообещали им всестороннюю поддержку.