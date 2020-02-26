Двух юношей из Саратова, подозреваемых в подготовке массового расстрела одноклассников из мести, арестовали на два месяца, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, сегодня пресс-служба регионального следственного управления сообщила о задержании двоих подростков 14 и 15 лет. По данным следствия, юноши готовили массовое убийство одноклассников и учителей в своей родной школе №14. У них был изъят обрез и инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова».

Позже в пресс-службе управления ФСБ по Саратовской области рассказали, что юных «террористов» задержали в одном из бункеров на территории авиационного завода. На допросе они признались, что планировали массовый расстрел не менее 40 человек из мести в мае.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после этих событий создал специальную комиссию во главе с заместителем председателя правительства региона Сергеем Наумовым, которая займется обеспечением стабильного учебного и воспитательного процесса в учреждениях образования.

Сергей Наумов в комментарии нашему агентству рассказал, что семьи мальчиков — среднестатистические, но со своими особенностями в воспитании.

Перед началом судебного заседания журналисты пытались поговорить с родными подростков, те беседовать отказались. Дед одного из мальчиков ответил только, обрез ружья юноши нашли и, что он считает их невиновными.

Сегодня же суд Волжского района Саратова арестовал обоих школьников на два месяца до 25 апреля. Они помещены в СИЗО №1 Саратова.

По некоторым данным, имена подростков Игорь, 15 лет и Евгений, 14 лет.