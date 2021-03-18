В Детском парке Саратова живет говорящий ворон Флинт. Об этом сообщили в Instagram первой ветеринарной клиники города.

Птица попала к ним четыре года назад. Девушка увидела птенца на трассе, подобрала и принесла в клинику.

Гадали, кто он, долго. Знали, что семейство врановых, но конкретный вид был неясен.

—Малыш оказался на редкость крикливым и беспокойным — настоящий бандит, поэтому назвали его Флинтом, — пишут в аккаунте учреждения.

Птица копирует звуки. От него слышали «Привет», «Пока», «Давай». А посетители научили его материться.

Птица здорова, но выпустить ее не могут. Она абсолютно ручная и не чувствует опасности. Его прогулка в парке закончилась нападением других его обитателей.

Граждане приносят ему в подарок еду, ложки, вилки и монеты. Но это опасно, ведь птица может проглотить их и погибнуть.