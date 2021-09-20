В Заводском районе Саратова возле стадиона «Волга» на пенсионерку напал грабитель.

Пожилая женщина возвращалась из поликлиники, и проходя под мостом возле стадиона «Волга», подверглась нападению грабителя. Тот попытался вырвать сумку из рук бабушки, но она не отпустила свое имущество. После того, как грабитель дернул в третий раз пенсионерка упала и злоумышленник протащил ее за собой по земле.

В этот момент мимо проезжали полицейские, которые остановились и схватили грабителя. Заведено уголовное дело. По словам злоумышленника, он решился напасть на пенсионерку потому что лишился работы.