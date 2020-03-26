Житель Энгельса Саратовской области подозревается в ограблении подростка у ТРЦ «Облака», сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Вчера в полицию обратился 48-летний покровчанин. Он рассказал, что 14 марта у его 16-летнего сына неизвестный отобрал сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, по которому оперативники задержали 19-летнего парня. Он ранее привлекался за грабежи и в момент преступления находился под подпиской о невыезде.

Ведется следствие.