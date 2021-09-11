Преступление произошло 10 сентября в Балашове Саратовской области.

Как сообщили в Балашовском ОМВД, неизвестный мужчина подкараулил девочку 10-ти лет, которая каталась на велосипеде.

Злоумышленник заприметил на ребенке золотые сережки и решил ими завладеть.

Мужчина обманул девочку, пообещав, что научит её правильно кататься на велосипеде. Девочка согласилась и заехала за один из домов, где грабитель лишил её украшения и скрылся с серьгами.

В полицию обратилась мама ребёнка. Был объявлен розыск преступника. Вскоре был задержан 41-летний подозреваемый.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», — уточнили в полиции.