Полиция раскрыла разбой, который произошел 11 декабря в 16:50 в Петровске. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

62-летний местный житель шел из магазина домой. Он встретил неизвестного, который отправился за ним.

Незнакомец попросил воды, позже между мужчинами вспыхнул конфликт. Хозяин дома получил удар ножом в живот.

Незваный гость угрожал ему расправой, он забрал 200 рублей, сотовый телефон марки sgh-c200 и туалетную воду.

По подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего жителя села 2-я Березовка. На злоумышленника завели уголовное дело.