В Заводском районе Саратова неизвестные ограбили припаркованную иномарку. Такое видео недавно появилось в социальных сетях от одной из пострадавших.

По словам автора поста, 25 марта в 3:30 неизвестные вскрыли машину на Огородной, 33В, затем в 4:19 вскрыли машину «Kia Sportage» на Огородной, 31А. Грабители в медицинских масках украли деньги, документы и iPad, при этом разбив стекло машины.

— Так как у нас сработала сигнализация, муж с соседом успели вовремя выбежать и побежали за грабителями. В районе школы №106 один из грабителей брызнул в лицо нашему соседу перцовым баллончиком, дальше муж следил за ними до дома на Огородной 36/42. Во дворе этого дома находится общежитие и в нем полицейский пункт, пока муж объяснял всю ситуацию участковому, они успели скрыться. Пожалуйста, если кто что видел, дайте знать, — пишет приславшая видео Ирина Бакан.

Пострадавшим также удалось сделать фотографии злоумышленников.



