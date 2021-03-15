Первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев рассказал о том, чего ждет от назначенного в пятницу заместителя главы администрации по градостроительству и архитектуре Натальи Согомоновой.

— Перед Натальей Согомоновой стоит большая задача — обеспечить эффективную градостроительную политику муниципалитета.

Данной сферой займется человек, хорошо знакомый со всеми особенностями отрасли. Уровень Натальи Согомоновой, как профильного специалиста, высок, ее работа в региональном министерстве позволит учитывать опыт градостроительства, накопленный всей областью, от сельских поселений до исторических городов.

Не могу не отметить исполнение задачи, которая была поставлена перед городом его главой Михаилом Исаевым. Фактически мы вводим двойной фильтр для всех управленческих решений в такой важной сфере, затрагивающей множество зачастую противоречивых потребностей и интересов. Все решения теперь будут проверяться специалистами по двум каналам и нести за них ответственность будут сразу два заместителя главы администрации.

Считаю, что работа Натальи Согомоновой на новой должности пойдет на благо нашего города и мы сможем в максимально короткие сроки разрешить самые насущные проблемы и реализовать все поставленные цели, сделав процессы градостроительства максимально прозрачными и открытыми для жителей областного центра, — говорит Сергей Грачев.