На этой неделе первый заместитель главы администрации МО «Город Саратов» Сергей Грачев встретился с представителями АО «Институт Стройпроект» из Санкт-Петербурга.

Во встрече принял участие директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров. Целью диалога явилось обсуждение предпроектных решений, предполагаемых видов и объёмов работ по реконструкции трамвайного депо для обеспечения качественного и комфортного обслуживания, ремонта нового подвижного состава, который будет работать на скоростной линии.

— Реализации проекта по строительству современной трамвайной линии «Мирный переулок- 6-я Дачная» продвигается достаточно результативно. Городу необходимы современные скоростные транспортные маршруты, поэтому исполнение проекта, инициированного спикером Госдумы Вячеславом Володиным, приоритетное направление и находится на постоянном контроле, — сообщил первый заммэра.

Сегодня уже готова рабочая документация на строительство тяговой подстанции № 10. На завершающем этапе разработка проектной документации на подстанции № 19 и № 22 В начале марта планируется начало общестроительных работ на электротяговой подстанции № 22 В первых числах апреля — на подстанции № 19 Параллельно с этим ведётся работа по заказу и закупке необходимого оборудования., — говорит первый заммэра.