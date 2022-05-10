Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев поблагодарил Валерия Радаева за проделанную работу на посту губернатора за 10 лет:

— Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил об уходе с поста по собственному желанию. За те 10 лет, которые он руководил регионом, губерния сделала мощный рывок вперёд по многим направлениям: от промышленности и экономики до культуры и туризма.

Валерий Радаев — человек, который никогда не оставлял без внимания ни одну проблему. Всегда работал с жителями, помогал решать вопросы. Без сомнения, он знает каждый уголок нашей большой области.

Я хочу сказать спасибо Валерию Васильевичу за чуткое отношение к жителям региона и к проблемам Балаковского муниципального района, в частности. Хочу добавить, что на посту губернатора все эти 10 лет был мудрый и талантливый руководитель, у которого многому можно научиться, — высказался Грачев.