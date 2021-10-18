В народном голосовании Саратовская область заняла первое место по количеству голосов от представителей других регионов, сообщает министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

Стало известно, что граффити «Лицо времени», созданное саратовским художником Владимиром Куцом и расположенное на улице Волжской в Саратове, стало одним из лидеров Фестиваля стрит-арта «Форм Art».

-«Лицо времени» стало одной из самых ярких работ Фестиваля. В народном голосовании мы заняли первое место по количеству голосов от представителей других регионов, отданных за нашу работу. Саратов поддержали 1419 человек. А вот из нашей области проголосовали 8456 жителей. И по этому показателю мы заняли второе место среди регионов ПФО, — сказал министр.

Он уточнил, что за первое место наша область борется с Самарой.