В Балашове на набережной появилось граффити с изображением русского поэта Бориса Пастернака. Об этом сообщает городская администрация.

С этой идеей вышел заместитель председателя Собрания депутатов Сергей Гладков, ее поддержала администрация района.

Художник Дмитрий Жумаев — автор изображения Олега Янковского в образе барона Мюнхаузена, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого в Саратове воплотил в жизнь эту идею. На это у него ушло 20 часов.

Отметим, что проект реконструкции балашовского парка имени Куйбышева «Большой как (солнце) 2» победил в конкурсе решений по созданию комфортной городской среды. На его реализацию выделят 80 миллионов рублей из федерального бюджета, в парке появится фотозона «Влюбленный Пастернак», которая особенно будет привлекательна для молодоженов.