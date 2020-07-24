Сегодня, 24 июля, на стене около городского парка начались работы над созданием граффити с Владимиром Высоцким.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» связалась с автором идеи нового граффити Оксаной Валабуевой, которая рассказала о процессе создания новой достопримечательности.

Стена с изображением Владимира Высоцкого появится уже к концу недели. Сейчас нанесены только контуры. Исполнителем данного проекта является известный саратовский художник Дмитрий Жумаев. Напомним, что художник совсем недавно создал граффити с котами на Театральной площади.

Проекты Оксаны Валабуевой всегда приветствуются администрацией города, поэтому разрешение на новое граффити было согласовано без труда.

Так, Оксана Валабуева является автором идеи граффити с Сергеем Бодровым рядом с Домом кино, с Виктором Цоем на Набережной Космонавтов.

Все средства, необходимые для создания новых граффити, собираются местными жителями.