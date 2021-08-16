На набережной Хопра в Балашове появился Новый арт-объект – граффити саратовского художника Дмитрий Жумаева, посвященное экологии.

Эта композиция – первый арт-объект, созданный в рамках стрит-арт фестиваля «Стены смыслов». Проект посвящен формированию грамотного отношения населения к окружающей среде. Граффити на эту тему также появятся в Саратове, Энгельсе, Балакове и Вольске.

«Сегодня тема осознанного взаимодействия с природой становится актуальнее из-за многочисленных экологических проблем, вызванных человеческим безразличием. Чтобы предотвратить возникшую угрозу, необходимо воспитывать экокультуру у граждан и формировать у них осмысленное отношение к природе. Наша команда решила заложить экологические идеалы с помощью уличного искусства», — рассказала куратор проекта Анастасия Захарова.